Sberbank 소프트웨어 엔지니어 급여 Saint Petersburg Metro Area 지역

Sberbank의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Saint Petersburg Metro Area은 L7 year당 RUB 1.92M부터 L13 year당 RUB 5.62M까지입니다. year별 중간 보상 in Saint Petersburg Metro Area 패키지는 총 RUB 3.34M입니다. Sberbank의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
포함된 직책새 직책 제출