Sberbank 소프트웨어 엔지니어 급여 Moscow Metro Area 지역

Sberbank의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Moscow Metro Area은 L7 year당 RUB 1.85M부터 L14 year당 RUB 6.2M까지입니다. year별 중간 보상 in Moscow Metro Area 패키지는 총 RUB 3.9M입니다. Sberbank의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
