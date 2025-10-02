회사 디렉토리
Sberbank
Sberbank 프로덕트 매니저 급여 Moscow Metro Area 지역

Sberbank의 프로덕트 매니저 보상 in Moscow Metro Area은 L7 year당 RUB 11.19M부터 L14 year당 RUB 16.17M까지입니다. year별 중간 보상 in Moscow Metro Area 패키지는 총 RUB 3.85M입니다. Sberbank의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
보기 4 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

RUB 13.36M

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
인턴십 급여

기여하기
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Sberbank?

자주 묻는 질문

