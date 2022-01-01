회사 디렉토리
에스에이피 급여

SAP의 급여는 최저 카피라이터 연간 총 보상 $23,270부터 최고 비즈니스 오퍼레이션 매니저 $487,550까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 에스에이피. 마지막 업데이트: 11/15/2025

소프트웨어 엔지니어
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

AI 엔지니어

프로덕트 디자이너
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX 디자이너

영업
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

어카운트 익제큐티브

데이터 사이언티스트
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
프로덕트 매니저
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
마케팅
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
솔루션 아키텍트
T3 $46K
T4 $74.9K

데이터 아키텍트

클라우드 아키텍트

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $78.4K
경영 컨설턴트
Median $82.5K
프로젝트 매니저
Median $143K
고객 성공
Median $128K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $120K
인사
Median $57.7K
세일즈 엔지니어
Median $114K
비즈니스 애널리스트
Median $74.9K
정보 기술자 (IT)
Median $82.8K
회계사
$39.1K
행정 어시스턴트
$74.5K
비즈니스 오퍼레이션
$162K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$488K
비즈니스 개발
$40.9K
최고 스태프
$160K
카피라이터
$23.3K
고객 서비스
$76.5K
고객 서비스 오퍼레이션
$53.8K
데이터 애널리스트
$110K
데이터 사이언스 매니저
$238K
시설 매니저
$80K
그래픽 디자이너
$104K
하드웨어 엔지니어
$136K
법무
$271K
프로덕트 디자인 매니저
$296K
프로그램 매니저
$128K
리크루터
$199K
수익 오퍼레이션
$95.2K
사이버보안 애널리스트
$81.1K
토털 리워즈
$83.3K
UX 리서처
$95.3K
벤처 캐피털리스트
$121K
베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.4%

3

주식 유형
RSU

SAP에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.4% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.40% 연별)

20%

1

40%

2

40%

3

주식 유형
RSU

SAP에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (40.00% 연별)

  • 40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (40.00% 연별)

33%

1

33%

2

34%

3

주식 유형
RSU

SAP에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.25% 분기별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.25% 분기별)

  • 34% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (8.50% 분기별)

자주 묻는 질문

SAP에서 보고된 최고 급여 직무는 비즈니스 오퍼레이션 매니저 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $487,550입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
SAP에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $114,363입니다.

