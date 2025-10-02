SAP Concur 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Seattle Area 지역

SAP Concur의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Seattle Area은 T2 year당 $130K부터 T4 year당 $243K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Seattle Area 패키지는 총 $185K입니다. SAP Concur의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
