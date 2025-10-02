Sandvine 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Bengaluru 지역

Sandvine의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Bengaluru은 Software Engineer I year당 ₹1.29M부터 Senior Software Engineer I year당 ₹2.03M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Bengaluru 패키지는 총 ₹1.65M입니다. Sandvine의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***