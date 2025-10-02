S&P Global 소프트웨어 엔지니어 급여 United Kingdom 지역

S&P Global의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United Kingdom은 L9 기준 year당 £62.3K입니다. year별 중간 보상 in United Kingdom 패키지는 총 £63K입니다. S&P Global의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
년 1
33%
년 2
33%
년 3
S&P Global에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (16.50% 반년별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (16.50% 반년별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (16.50% 반년별)