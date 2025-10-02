회사 디렉토리
S&P Global
S&P Global 데이터 사이언티스트 급여 Greater Bengaluru 지역

S&P Global의 데이터 사이언티스트 보상 in Greater Bengaluru은 L9 기준 year당 ₹2.19M입니다. year별 중간 보상 in Greater Bengaluru 패키지는 총 ₹1.46M입니다. S&P Global의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
베스팅 일정

33%

1

33%

2

33%

3

주식 유형
RSU

S&P Global에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (16.50% 반년별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (16.50% 반년별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (16.50% 반년별)



자주 묻는 질문

S&P Global in Greater Bengaluru의 데이터 사이언티스트에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹3,236,798입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
S&P Global의 데이터 사이언티스트 직무 in Greater Bengaluru에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹1,460,715입니다.

기타 리소스