S&P Global 급여

S&P Global의 급여는 최저 마케팅 오퍼레이션 연간 총 보상 $4,029부터 최고 기업 개발 $335,168까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: S&P Global. 마지막 업데이트: 10/25/2025

소프트웨어 엔지니어
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $89.4K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $290K

데이터 애널리스트
Median $12K
데이터 사이언티스트
Median $160K
비즈니스 애널리스트
Median $170K
솔루션 아키텍트
Median $205K

Data Architect

회계사
$111K
비즈니스 오퍼레이션
$124K
기업 개발
$335K
고객 성공
$89.6K
데이터 사이언스 매니저
$53.8K
재무 애널리스트
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
경영 컨설턴트
$90.8K
마케팅
$89.6K
마케팅 오퍼레이션
$4K
프로덕트 디자이너
$104K
프로그램 매니저
$52.8K
프로젝트 매니저
$55K
영업
$270K
세일즈 엔지니어
$109K
테크니컬 프로그램 매니저
$155K
베스팅 일정

33%

1

33%

2

33%

3

주식 유형
RSU

S&P Global에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (16.50% 반년별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (16.50% 반년별)

  • 33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (16.50% 반년별)

자주 묻는 질문

S&P Global에서 보고된 최고 급여 직무는 기업 개발 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $335,168입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
S&P Global에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $89,550입니다.

