Sandia National Labs 소프트웨어 엔지니어 급여 Albuquerque-Santa Fe Area 지역

Sandia National Labs의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Albuquerque-Santa Fe Area은 Member of Technical Staff year당 $121K부터 Principal Member of Technical Staff year당 $169K까지입니다. year별 중간 보상 in Albuquerque-Santa Fe Area 패키지는 총 $125K입니다. Sandia National Labs의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
회사
직급명
경력 연수
총 급여
