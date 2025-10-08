Roblox 기술 리크루터 급여

Roblox의 기술 리크루터 보상 in United States은 IC4 year당 $213K부터 M1 year당 $262K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $195K입니다. Roblox의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
45%
년 1
35%
년 2
20%
년 3
Roblox에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
45% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (11.25% 분기별)
35% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (8.75% 분기별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (5.00% 분기별)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
년 1
33%
년 2
33%
년 3
Roblox에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (8.25% 분기별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (8.25% 분기별)
33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (8.25% 분기별)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Roblox에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.