Rivian 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여 United States 지역

Rivian의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 RIV-3 year당 $164K부터 RIV-7 year당 $342K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $289K입니다. Rivian의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
RIV-3
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
50%
년 1
50%
년 2
Rivian에서 RSUs는 2년 베스팅 일정을 따릅니다:
50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (12.50% 분기별)
50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (12.50% 분기별)
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Rivian에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Rivian에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)