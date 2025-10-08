Riot Games 백엔드 소프트웨어 엔지니어 급여 United States 지역

Riot Games의 백엔드 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 P1 year당 $133K부터 P5 year당 $430K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $282K입니다. Riot Games의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
