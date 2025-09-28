realtor.com 데이터 사이언티스트 급여

realtor.com의 데이터 사이언티스트 보상 in United States은 T2 year당 $141K부터 T5 year당 $196K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $181K입니다. realtor.com의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
