알비시 급여

RBC의 급여는 최저 영업 연간 총 보상 $36,123부터 최고 참모총장 $201,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 알비시. 마지막 업데이트: 10/24/2025

소프트웨어 엔지니어
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS 엔지니어

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

데브옵스 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

비즈니스 애널리스트
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
프로덕트 매니저
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

데이터 사이언티스트
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
재무 애널리스트
Median $64.3K

Risk Analyst

프로덕트 디자이너
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX 디자이너

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $127K
데이터 애널리스트
Median $57.7K
프로젝트 매니저
Median $71.1K
투자은행가
Median $75.1K
솔루션 아키텍트
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX 리서처
Median $86.7K
보험계리사
Median $68.7K
회계사
Median $71K
비즈니스 오퍼레이션
Median $51.1K
고객 서비스
Median $38K
마케팅
Median $101K
영업
Median $36.1K
프로그램 매니저
Median $138K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
Median $99K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $100K
데이터 사이언스 매니저
Median $82.1K
행정 어시스턴트
$38.3K
사업 개발
$44.7K
참모총장
$201K
기업 개발
$110K
그래픽 디자이너
$48.9K
인사
$200K
법무
$56.8K
경영 컨설턴트
$44.4K
마케팅 오퍼레이션
Median $69.5K
파트너 매니저
$113K
프로덕트 디자인 매니저
$164K
테크니컬 라이터
$45.2K
토탈 리워드
$95.6K
벤처 캐피탈리스트
$121K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

RBC에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

RBC에서 보고된 최고 급여 직무는 참모총장 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $201,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
RBC에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $79,163입니다.

