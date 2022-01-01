회사 디렉토리
Razorpay
Razorpay 복리후생

예상 총 가치: $1,643

보험, 건강 및 웰니스
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Free Breakfast

  • Employee Assistance Program

  • Free Dinner

  • Free Lunch

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sabbatical

  • Paternity Leave

    4 weeks

  • Maternity Leave

    24 weeks

    • 주거
  • Adoption Assistance

  • Relocation Bonus

  • Remote Work

    • 재무 및 퇴직
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 특전 및 할인
  • Learning and Development

    • 기타
  • Pet Friendly Workplace

    • 추천 채용

