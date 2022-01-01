회사 디렉토리
Ramp
Ramp 급여

Ramp의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $76,380부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $595,400까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Ramp. 마지막 업데이트: 10/25/2025

소프트웨어 엔지니어
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 디자이너
Median $189K

UX 디자이너

웹 디자이너

리크루터
Median $135K

프로덕트 매니저
Median $275K
마케팅
Median $200K

제품 마케팅 매니저

비즈니스 오퍼레이션
$149K
비즈니스 애널리스트
$261K
고객 서비스
$76.4K
데이터 사이언티스트
$161K
인사
$333K
영업
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$269K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Ramp에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Ramp에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the Staff Software Engineer level이며 연간 총 보상은 $595,400입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ramp에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $259,416입니다.

