Qualtrics 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

Qualtrics의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in United States은 Associate Manager year당 $342K부터 Senior Director of Engineering year당 $382K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $415K입니다. Qualtrics의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
보기 2 더 많은 레벨
레벨 비교

$160K

최신 급여 제출
급여 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
데이터 내보내기

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Qualtrics에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)



자주 묻는 질문

Qualtrics in United States의 소프트웨어 엔지니어링 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $648,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Qualtrics의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $345,138입니다.

