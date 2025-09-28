Qualtrics 재무 애널리스트 급여

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.
베스팅 일정
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
주식 유형
RSU
Qualtrics에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
자주 묻는 질문
Qualtrics şirketindeki in United States en yüksek 재무 애널리스트 maaşı nedir?
Qualtrics şirketindeki in United States 재무 애널리스트 pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $165,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualtrics 재무 애널리스트 çalışanları in United States ne kadar maaş alıyor?
Qualtrics şirketinde 재무 애널리스트 rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $116,200 tutarındadır.