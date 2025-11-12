Qualcomm ASIC 엔지니어 급여 United States 지역

Qualcomm의 ASIC 엔지니어 보상 in United States은 Hardware Engineer year당 $156K부터 Principal Hardware Engineer year당 $508K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $267K입니다. Qualcomm의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/12/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$125K
$20.9K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$209K
$154K
$40.2K
$15.1K
Staff Hardware Engineer
$267K
$183K
$59.3K
$23.8K
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Qualcomm에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (16.65% 반년별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (16.65% 반년별)
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Qualcomm에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)