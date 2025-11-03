회사 디렉토리
Qohash
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
  급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

Qohash 소프트웨어 엔지니어 급여

Qohash의 소프트웨어 엔지니어 중간 보상 in Canada 패키지는 year당 총 CA$153K입니다. Qohash의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/3/2025

평균 연봉
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
연간 총액
CA$153K
레벨
Senior
기본급
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
보너스
CA$0
재직 기간
2-4 년
경력
5-10 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Qohash?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
인턴십 급여

자주 묻는 질문

Qohash in Canada의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$201,407입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Qohash의 소프트웨어 엔지니어 직무 in Canada에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$153,331입니다.

