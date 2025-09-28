Procter & Gamble 프로덕트 매니저 급여

Procter & Gamble의 프로덕트 매니저 보상 in Poland은 B2 year당 PLN 346K부터 B3 year당 PLN 407K까지입니다. year별 중간 보상 in Poland 패키지는 총 PLN 331K입니다. Procter & Gamble의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
