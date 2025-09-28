Procter & Gamble 마케팅 급여

Procter & Gamble의 마케팅 보상 in United States은 B1 year당 $90K부터 B3 year당 $184K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $135K입니다. Procter & Gamble의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
