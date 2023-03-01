Ποιος είναι ο υψηλότερος μισθός στην Polar Asset Management Partners;
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Polar Asset Management Partners είναι 소프트웨어 엔지니어 με ετήσια συνολική αμοιβή $119,618. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Πόσο πληρώνονται οι εργαζόμενοι της Polar Asset Management Partners;
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Polar Asset Management Partners είναι $119,618.
Polar Asset Management Partners 급여
직무명
평균 총 급여
Software Engineer Salary
$119,618
