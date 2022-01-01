회사 디렉토리
Paytm 급여

Paytm의 급여는 최저 리크루터 연간 총 보상 $12,631부터 최고 사업 개발 $201,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Paytm. 마지막 업데이트: 10/24/2025

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

프로덕트 매니저
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

데이터 사이언티스트
Median $45.8K
비즈니스 애널리스트
Median $31.4K
프로덕트 디자이너
Median $23.2K
리크루터
Median $12.6K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $38.8K
사업 개발
$201K
데이터 사이언스 매니저
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
프로덕트 디자인 매니저
$30K
프로그램 매니저
$42K
프로젝트 매니저
$29K
영업
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
베스팅 일정

10%

1

20%

2

20%

3

25%

4

25%

5

주식 유형
Options

Paytm에서 Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 10% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (10.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (20.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (25.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Paytm에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Paytm에서 보고된 최고 급여 직무는 사업 개발 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $201,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Paytm에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $40,890입니다.

