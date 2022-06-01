회사 디렉토리
Parker Hannifin
Parker Hannifin 급여

Parker Hannifin의 급여는 최저 영업 연간 총 보상 $58,808부터 최고 데이터 사이언티스트 $236,175까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Parker Hannifin. 마지막 업데이트: 9/13/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
Median $98.3K
기계 엔지니어
Median $84K
항공우주 엔지니어
$112K

데이터 애널리스트
$79.6K
데이터 사이언티스트
$236K
하드웨어 엔지니어
$138K
인사
$134K
정보기술자 (IT)
$80.4K
재료 엔지니어
$115K
프로덕트 디자이너
$152K
프로덕트 매니저
$147K
프로그램 매니저
$118K
프로젝트 매니저
$77.4K
영업
$58.8K
자주 묻는 질문

Parker Hannifin에서 보고된 최고 급여 직무는 데이터 사이언티스트 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $236,175입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Parker Hannifin에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $113,676입니다.

