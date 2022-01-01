OneTrust 급여

회사 디렉토리
OneTrust의 급여는 최저 리크루터 연간 총 보상 $11,914부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $323,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: OneTrust. 마지막 업데이트: 11/28/2025

소프트웨어 엔지니어
Median $190K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $323K
프로덕트 디자이너
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

회계사
$69.7K
기업 개발
$232K
고객 서비스
$117K
고객 성공
$62.5K
정보 기술자 (IT)
$72.9K
경영 컨설턴트
$63.2K
마케팅
$224K
마케팅 오퍼레이션
$90.5K
프로젝트 매니저
Median $135K
리크루터
$11.9K
영업
$159K
세일즈 엔지니어
$121K
테크니컬 어카운트 매니저
$97.5K
테크니컬 프로그램 매니저
$112K
벤처 캐피털리스트
$62.3K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

OneTrust에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

OneTrust에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $323,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
OneTrust에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $106,218입니다.

