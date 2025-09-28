Nielsen 소프트웨어 엔지니어 급여

Nielsen의 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 Software Engineer year당 ₹1.72M부터 Principal Software Engineer year당 ₹6.7M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹2.27M입니다. Nielsen의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
