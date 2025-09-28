Nielsen 프로덕트 매니저 급여

Nielsen의 프로덕트 매니저 보상 in United States은 Senior Product Manager year당 $173K부터 Director year당 $189K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $174K입니다. Nielsen의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
