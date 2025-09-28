NICE 소프트웨어 엔지니어 급여

NICE의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 Software Engineer year당 $92.3K부터 Lead Software Engineer year당 $218K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $128K입니다. NICE의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
