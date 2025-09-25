NCR 소프트웨어 엔지니어 급여

NCR의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 Grade 9 year당 $93.4K부터 Grade 13 year당 $169K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $100K입니다. NCR의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/25/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
