Mphasis 소프트웨어 엔지니어 급여

Mphasis의 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 L1 year당 ₹394K부터 L5 year당 ₹2.11M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹1.46M입니다. Mphasis의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/3/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
