Mozilla 소프트웨어 엔지니어 급여 Germany 지역

Mozilla의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Germany은 P3 year당 €120K부터 P4 year당 €134K까지입니다. year별 중간 보상 in Germany 패키지는 총 €128K입니다. Mozilla의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
