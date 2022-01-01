Moderna 급여

Moderna의 급여는 최저 회계사 연간 총 보상 $40,899부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $351,832까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Moderna. 마지막 업데이트: 10/19/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Moderna에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.