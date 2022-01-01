회사 디렉토리
Mixpanel
Mixpanel 급여

Mixpanel의 급여는 최저 경영 컨설턴트 연간 총 보상 $41,790부터 최고 프로덕트 디자이너 $353,723까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Mixpanel. 마지막 업데이트: 10/20/2025

소프트웨어 엔지니어
L3 $237K
L4 $276K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $242K
비즈니스 오퍼레이션
$199K

사업 개발
$269K
고객 서비스
$101K
데이터 사이언티스트
$221K
인사
$340K
경영 컨설턴트
$41.8K
마케팅 오퍼레이션
$208K
프로덕트 디자이너
$354K
리크루터
$180K
영업
$179K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$254K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Mixpanel에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

자주 묻는 질문

Mixpanel에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 디자이너 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $353,723입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Mixpanel에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $229,193입니다.

