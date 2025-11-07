Microsoft 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여 Greater Austin Area 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in Greater Austin Area은 64 year당 $229K부터 66 year당 $361K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Austin Area 패키지는 총 $317K입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
64
$229K
$160K
$41K
$27.8K
Principal EM
$315K
$187K
$80.9K
$46.3K
66
$361K
$209K
$115K
$37.3K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
