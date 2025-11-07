Microsoft 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여 Czech Republic 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in Czech Republic은 64 year당 CZK 2.75M부터 66 year당 CZK 5.29M까지입니다. year별 중간 보상 in Czech Republic 패키지는 총 CZK 4.04M입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
Microsoft에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th-년 (20.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
Sometimes a 5 year schedule
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Sometimes a 5 year schedule