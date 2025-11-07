회사 디렉토리
Microsoft
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어링 매니저

  • 모든 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

  • Canada

Microsoft 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여 Canada 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in Canada은 64 year당 CA$236K부터 66 year당 CA$390K까지입니다. year별 중간 보상 in Canada 패키지는 총 CA$323K입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/7/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
64
Senior Manager
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CA$258K
CA$181K
CA$46.5K
CA$29.7K
66
CA$390K
CA$216K
CA$125K
CA$49.7K
Senior Director
67
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
보기 5 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교
Microsoft logo
+CA$335K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (20.00% 연별)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Sometimes a 5 year schedule



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어링 매니저 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Microsoft in Canada의 소프트웨어 엔지니어링 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$480,696입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Microsoft의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 직무 in Canada에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$287,367입니다.

추천 채용공고

    Microsoft의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스