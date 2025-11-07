Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Prague Metropolitan Area 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Prague Metropolitan Area은 59 year당 CZK 1.1M부터 65 year당 CZK 3.52M까지입니다. year별 중간 보상 in Prague Metropolitan Area 패키지는 총 CZK 2.29M입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
