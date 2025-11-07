Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Kenya 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Kenya은 59 year당 KES 6.76M부터 63 year당 KES 11M까지입니다. year별 중간 보상 in Kenya 패키지는 총 KES 8.07M입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
Microsoft에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th-년 (20.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
Sometimes a 5 year schedule
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Sometimes a 5 year schedule
포함된 직책새 직책 제출