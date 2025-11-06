Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Zurich Area 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Zurich Area은 60 year당 CHF 160K부터 64 year당 CHF 252K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Zurich Area 패키지는 총 CHF 178K입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
