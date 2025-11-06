Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Denmark 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Denmark은 59 year당 DKK 605K부터 65 year당 DKK 1.72M까지입니다. year별 중간 보상 in Denmark 패키지는 총 DKK 1.16M입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
