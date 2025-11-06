회사 디렉토리
Microsoft
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 China 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in China은 59 year당 CN¥402K부터 65 year당 CN¥1.58M까지입니다. year별 중간 보상 in China 패키지는 총 CN¥650K입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요.

평균 보상별 레벨
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
59(신입 레벨)
CN¥402K
CN¥322K
CN¥66.6K
CN¥13.1K
60
CN¥413K
CN¥322K
CN¥77.8K
CN¥13.4K
SDE II
61
CN¥500K
CN¥368K
CN¥108K
CN¥23.7K
62
CN¥602K
CN¥456K
CN¥115K
CN¥31.2K
최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
인턴십 급여

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (20.00% 연별)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Sometimes a 5 year schedule



포함된 직책

iOS 엔지니어

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

암호화폐 엔지니어

가상현실 소프트웨어 엔지니어

시스템 엔지니어

비디오 게임 소프트웨어 엔지니어

개발자 어드보케이트

연구 과학자

AI 연구원

AI 엔지니어

자주 묻는 질문

Microsoft in China의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CN¥1,575,932입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 직무 in China에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CN¥586,945입니다.

