Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Chile 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Chile은 61 year당 CLP 90.78M부터 63 year당 CLP 102.82M까지입니다. year별 중간 보상 in Chile 패키지는 총 CLP 88.99M입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
60
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
SDE II
CLP 90.78M
CLP 59.57M
CLP 17.05M
CLP 14.16M
62
CLP 86.58M
CLP 60.7M
CLP 19.63M
CLP 6.25M
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
