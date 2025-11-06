Microsoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Bucharest Metropolitan Area 지역

Microsoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Bucharest Metropolitan Area은 59 year당 RON 294K부터 64 year당 RON 527K까지입니다. year별 중간 보상 in Bucharest Metropolitan Area 패키지는 총 RON 373K입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
Microsoft에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th-년 (20.00% 연별)
Sometimes a 5 year schedule
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
Sometimes a 5 year schedule
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
Sometimes a 5 year schedule
포함된 직책새 직책 제출