Microsoft 영업 급여 Switzerland 지역

Microsoft의 영업 보상 in Switzerland은 60 기준 year당 CHF 181K입니다. year별 중간 보상 in Switzerland 패키지는 총 CHF 215K입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
보기 8 더 많은 레벨
최신 급여 제출
추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (20.00% 연별)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

Sometimes a 5 year schedule



포함된 직책

새 직책 제출

필드 영업 담당자

필드 영업 매니저

어카운트 익제큐티브

어카운트 매니저

고객 성공 엔지니어

자주 묻는 질문

Microsoft in Switzerland의 영업에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CHF 261,794입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Microsoft의 영업 직무 in Switzerland에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CHF 160,914입니다.

