Microsoft 영업 급여 Prague Metropolitan Area 지역

Microsoft의 영업 보상 in Prague Metropolitan Area은 60 year당 CZK 2.27M부터 61 year당 CZK 2.41M까지입니다. year별 중간 보상 in Prague Metropolitan Area 패키지는 총 CZK 2.32M입니다. Microsoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Microsoft에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

필드 영업 담당자

필드 영업 매니저

어카운트 익제큐티브

어카운트 매니저

고객 성공 엔지니어

자주 묻는 질문

Microsoft in Prague Metropolitan Area의 영업에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CZK 3,257,976입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Microsoft의 영업 직무 in Prague Metropolitan Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CZK 1,954,875입니다.

