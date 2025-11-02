Mercury 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

Mercury의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in United States은 IC3 기준 year당 $260K입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $270K입니다. Mercury의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
16.67%
년 1
16.67%
년 2
16.67%
년 3
16.67%
년 4
16.67%
년 5
16.67%
년 6
Mercury에서 RSUs는 6년 베스팅 일정을 따릅니다:
16.67% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (16.67% 연별)
16.67% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (16.67% 연별)
16.67% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (16.67% 연별)
16.67% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (16.67% 연별)
16.67% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th-년 (16.67% 연별)
16.67% 다음 기간에 베스팅됩니다: 6th-년 (16.67% 연별)
7 years post-termination exercise window.