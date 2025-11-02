Mercari 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

Mercari의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in Japan은 MG6 기준 year당 ¥32.71M입니다. year별 중간 보상 in Japan 패키지는 총 ¥16.36M입니다. Mercari의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Mercari에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (8.32% 분기별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (8.32% 분기별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (8.32% 분기별)