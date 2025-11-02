회사 디렉토리
Mercari
Mercari 프로덕트 매니저 급여

Mercari의 프로덕트 매니저 보상 in Japan은 MG4 기준 year당 ¥16.22M입니다. year별 중간 보상 in Japan 패키지는 총 ¥16.44M입니다. Mercari의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/2/2025

평균 보상별 레벨
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
보기 2 더 많은 레벨
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Mercari에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (8.32% 분기별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.32% 분기별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (8.32% 분기별)



자주 묻는 질문

Mercari in Japan의 프로덕트 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ¥20,975,921입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Mercari의 프로덕트 매니저 직무 in Japan에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ¥15,683,916입니다.

